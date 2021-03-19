الجامعة العربية: جماعة الحوثي لا تستهدف السعودية وحدها بل تهدد إمدادات الطاقة

أدان مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية هجومًا شنته جماعة الحوثي اليوم الجمعة بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفًا منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض.













وأكد المصدر أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يُعد ركنًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، مُشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي