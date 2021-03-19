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رياضة

طارق حامد يهنئ فرجاني ساسي بمناسبة عيد ميلاده الـ 29

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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يارا عمرو

هنأ اللاعب طارق حامد، زميله اللاعب فرجاني ساسي، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انسجرام".

 

ونشر طارق حامد صورة له مع فرجاني ساسي أثناء تدريبهم بنادي الزمالك، عبر خاصية الاستوري بانستجرام.

 

وعلق طارق حامد علي الصورة، كاتبًا: "كل سنة وانت طيب يا فر".

 

واحتفل أمس الخميس، النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، بعيد ميلاده الـ 29.

 

وولد فرجاني ساسي في 18 مارس عام 1992، بمدينة أريانه التونسية وبدأ مسيرته الاحترافية باللعب في نادي الصفاقسي التونسي في عام 2011، قبل أن يحترف في ميتز الفرنسي في عام 2015، ثم عاد بعدها بموسم وحيد إلى تونس عبر بوابة الترجي، الذي لعب له موسمين.

طارق حامد يهنئ فرجاني ساسي بمناسبة عيد ميلاده الـ 29
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