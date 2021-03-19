هاني رسلان: تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة يصل للحماقة

شن الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، هجوما حادا على النظام الإثيوبي، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يتعامل بتعنت شديد يصل لدرجة الحماقة فيما يخص أزمة سد النهضة.





وأضاف رسلان، في حواره لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن إثيوبيا ستكون على رأس المتضررين في حال استمرار تعنتها بشأن سد النهضة.





وأكد هاني رسلان، أن إثيوبيا تواجه أزمات اقتصادية وحرب عصابات وجرائم حرب في إقليم تيجراي، متابعا أن تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة فيه تعنت شديد يصل للحماقة.





وفي السياق نفسه أشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الي أن الشعارات الرنانة التي كانت تستخدمها إيويبيا بشأن التنمية غير صحيحة والعالم أجمع عرف هذه الحقيقة مؤخرا.



