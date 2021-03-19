رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ صدى البلد شكل الدراسة بالترم الثاني

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن شكل عودة الدراسه بالجامعة فى الفصل الدراسى الثانى .





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن بدء محاضرات الفصل الدراسى الثانى سيكون بعد الانتهاء مباشرة من جميع امتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن المحاضرات ستكون بالنظام الهجين مثل الفصل الدراسى الأول .





وأضاف الخشت أن حضور الطلاب اختياريا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن المحاضرات الاونلاين ستكون على منصة البلاك بورد فقط.





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وشدد رئيس الجامعة على الالتزام الاجراءات الاحترازية وهى ارتداء الكمامات و استخدام الكواشف الحراريه قبل دخول الطلاب من البوبات الرئيسية للجامعة ، و بوبات التعقيم الموجوده داخل جميع الكليات بالاضافة إلى تعقيم وتطهير الاماكن التى يتواجد فيها الطلاب .