رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ صدى البلد شكل الدراسة بالترم الثاني

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن شكل عودة الدراسه بالجامعة فى الفصل الدراسى الثانى .
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن بدء محاضرات الفصل الدراسى الثانى سيكون بعد الانتهاء مباشرة من جميع امتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن المحاضرات ستكون بالنظام الهجين مثل الفصل الدراسى الأول .
وأضاف الخشت أن حضور الطلاب اختياريا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن المحاضرات الاونلاين ستكون على منصة البلاك بورد فقط.
وشدد رئيس الجامعة على الالتزام الاجراءات الاحترازية وهى ارتداء الكمامات و استخدام الكواشف الحراريه قبل دخول الطلاب من البوبات الرئيسية للجامعة ، و بوبات التعقيم الموجوده داخل جميع الكليات بالاضافة إلى تعقيم وتطهير الاماكن التى يتواجد فيها الطلاب .