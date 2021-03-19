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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ صدى البلد شكل الدراسة بالترم الثاني

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:39 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن شكل عودة الدراسه بالجامعة فى الفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن بدء محاضرات الفصل الدراسى الثانى سيكون بعد الانتهاء مباشرة من جميع امتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن المحاضرات ستكون بالنظام الهجين مثل الفصل الدراسى الأول .

وأضاف الخشت أن حضور الطلاب اختياريا مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن المحاضرات الاونلاين ستكون على منصة البلاك بورد فقط.

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وشدد رئيس الجامعة على الالتزام  الاجراءات الاحترازية وهى ارتداء الكمامات و استخدام الكواشف الحراريه قبل دخول الطلاب من البوبات الرئيسية للجامعة ، و بوبات التعقيم الموجوده داخل جميع الكليات بالاضافة إلى تعقيم وتطهير الاماكن التى يتواجد فيها الطلاب .
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