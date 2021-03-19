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فن

أحدث ظهور لـ فيفي عبده .. ومتابعوها: وحشتينا يا فوفة

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:18 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وارتدت فيفي عبده بليزر كحلي، مع بلوزة مزركشة باللونين الكحلي والأسود، وبنطلون جينز باللون الأزرق.

 

ومن الناحية الجمالية تركت فيفي عبده خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب جرئ باللون الوردي.

 

وعلقت فيفي عبده: "مساء الفل من مصر أم الدنيا".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين:  مساء الفل يا فوفه، حمد الله علي السلامة وحشتينا،  قمر يا فوفه خمسة امواه

 

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