تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شوربة الجزر والكاري، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الشوربة.
مقادير شوربة الجزر والكاري:
1 كيلو جزر
بطاطس
بصل
2 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور
1 ملعقة كبيرة كاري
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
ملح وفلفل
جوزة الطيب
1 كوب حليب
جوز هند
طريقة تحضير شوربة الجزر والكاري:
* يشوح البصل في زبدة على النار ثم يضاف الجزر والبطاطس والزنجبيل
* يتبل بملح وفلفل وكاري وكزبرة وجوزة الطيب وكمون ومكعب مرقة
* يضاف ماء مغلي وتغطى الشوربة
* تترك على النار حتى تمام النضج وتضرب بالهاند بلندر
* ثم تغرف في طبق التقديم