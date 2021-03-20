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مرأة

طريقة تحضير شوربة الجزر والكاري

السبت 20/مارس/2021 - 03:01 ص
شوربة جزر
شوربة جزر
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شوربة الجزر والكاري، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الشوربة.


مقادير شوربة الجزر والكاري:

1 كيلو جزر
بطاطس
بصل
2 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور
1 ملعقة كبيرة كاري
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 مكعب مرق
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
ملح وفلفل
جوزة الطيب
1 كوب حليب
جوز هند


طريقة تحضير شوربة الجزر والكاري:

* يشوح البصل في زبدة على النار ثم يضاف الجزر والبطاطس والزنجبيل

* يتبل بملح وفلفل وكاري وكزبرة وجوزة الطيب وكمون ومكعب مرقة

* يضاف ماء مغلي وتغطى الشوربة

* تترك على النار حتى تمام النضج وتضرب بالهاند بلندر

* ثم تغرف في طبق التقديم

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