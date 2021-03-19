إقبال كثيف من الأعضاء على معرض الكتاب بالنادي الأهلي

شهد معرض الكتاب الذي يستضيفه النادي الاهلي إقبال كبير حيث يستمر على مدى ثلاثة أيام بداية من أمس الخميس، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، وذلك بالتعاون مع الدار المصرية اللبنانية.





وشهد المعرض اليوم حفل توقيع كتابين للروائيين أشرف العشماوي ورشا سمير، وسط تفاعل كبير من قبل الأعضاء، وفي تظاهرة ثقافية أشاد بها الكثيرون منهم.





ويعد معرض الكتاب هو الأول من نوعه الذي يشهده الأهلي، ويقوم على تنظيمه النادي، حيث لاقت الفكرة استحسان عدد كبير من الأعضاء.





ويهدف المعرض إلى تشجيع الأعضاء خاصة النشء على القراءة، باعتبار المعرفة والرياضة وجهين لعملة واحدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي للأعضاء وتنمية العقول.





قال محمد الألفي، المشرف العام على الخدمات والمنافذ، إن تنظيم معرض للكتاب بالنادي أحدث حالةً من البهجة لدى الأعضاء، حيث أبدوا سعادتهم بتلك الفكرة وطالبوا بتفعيل مثل هذه المبادرات الثقافية.





وأشار إلى أن تنظيم معرض الكتاب يسهم في تشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة العقلية بجانب الرياضة الذهنية.



