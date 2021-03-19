خبير قانوني روسي: أزمة العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تصل لحرب باردة..فيديو

قال ليونيد سوكانين، خبير القانون الروسى، إن كل ما يحدث بين روسيا والولايات المتحدة لن ينجم عنه حرب باردة وذلك لاختلاف الظروف التاريخية والأزمات وقتها ، ولكن الخلافات بينهما لا تزال قائمة.

وأوضح ليونيد سوكانين، خلال مداختله الهاتفية على قناة ten ، أن تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب "جو بايدن" الذى وصف بوتين فيها "بالقاتل" أحدثت عراقيل كثيرة بينه وبين بوتين ، ولكن روسيا أكدت أنها على استعداد لفتح باب للنقاش والتفاهم بينها وبين أمريكا.

وأضاف "ليونيد"، أن بوتين لم يدع "بايدن" إلى مفاوضات رسمية ولكنه يريد أن يفتح نقاش وتبادل الآراء على مواقع التواصل الإجتماعى حتى يكون أمام الجميع، مشيرًا إلى أن التصريحات الأمريكية تناقش بطريقة نشطة جدًا وروسيا تريد أن تزيل هذه الشبهات.