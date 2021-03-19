ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير قانوني روسي: أزمة العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تصل لحرب باردة..فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:07 م
جو بايدن وبوتين
جو بايدن وبوتين
Advertisements
داليا أحمد

قال ليونيد سوكانين، خبير القانون الروسى، إن كل ما يحدث بين روسيا والولايات المتحدة لن ينجم عنه حرب باردة وذلك لاختلاف الظروف التاريخية والأزمات وقتها ، ولكن الخلافات بينهما لا تزال قائمة.

 

وأوضح ليونيد سوكانين، خلال مداختله الهاتفية على قناة ten ، أن تصريحات الرئيس الأمريكى المنتخب "جو بايدن" الذى وصف بوتين فيها "بالقاتل" أحدثت عراقيل كثيرة بينه وبين بوتين ، ولكن روسيا أكدت أنها على استعداد لفتح باب للنقاش والتفاهم بينها وبين أمريكا.

 

وأضاف "ليونيد"، أن بوتين لم يدع "بايدن" إلى مفاوضات رسمية ولكنه يريد أن يفتح نقاش وتبادل الآراء على مواقع التواصل الإجتماعى حتى يكون أمام الجميع، مشيرًا إلى أن التصريحات الأمريكية تناقش بطريقة نشطة جدًا وروسيا تريد أن تزيل هذه الشبهات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اتصال بايدن.. بوتين يحيل مشروع قانون بتمديد معاهدة ستارت إلى الدوما

لمدة 5 سنوات.. تفعيل تمديد معاهدة ستارت 3 بين أمريكا وروسيا

ليندمان: العقوبات الجديدة على روسيا قد تؤدي إلى حرب باردة جديدة

أستاذ علوم سياسية: الإدارة الأمريكية تبحث عن عدو خارجي لتحميله فشلها الداخلي

تدهور العلاقات.. البرلمان الروسي يطالب أمريكا بالاعتذار عن وصف بوتين بـ "القاتل"

البيت الأبيض: بايدن ليس آسفا على وصف بوتين بـ القاتل

ترشيحاتنا

وائل الإبراشي يعلن موعد عودته للشاشة عقب التعافي من كورونا

روبيرتو كارلوس يسخر من محمد صلاح بسبب سيرجيو راموس

الصحة السعودية: اكتشاف الحمل بعد الجرعة الأولى للقاح كورونا يؤجل الثانية

ممكن تشيلو الشتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 5 أيام قادمة

وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور

الأرصاد تعلن عن مفاجأة بخصوص الطقس.. وموعد خلع الملابس الشتوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين

بعد تصدرها التريند .. شاهد | أجرأ إطلالات نرمين الفقى المثيرة للجدل

نشرة المرأة والصحة.. للرجال.. 3 أطعمة خارقة يجب تناولها بعد سن الـ 40.. وأعراض التهاب السحايا عند الأطفال