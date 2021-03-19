المالية: زيادة الرواتب والمعاشات لتعويض المواطنين عن الصبر على الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، تفاصيل زيادة رواتب العاملين والمعاشات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور محمد معيط وزير المالية.





وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "الهدف من زيادة المعاشات ورواتب العاملين بالقطاعات الحكومية هو تحسين أوضاع المواطنين ولتخفيف أعباء المعيشة عنهم.





وأردف:" هذا القرار هدفه تعويض المواطنين عن تحملهم تبعات الإجراءات القوية للإصلاح الاقتصادي لذلك تسعي الدولة جاهدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".





وأشار إلي أن هناك حزمة من العلاوات الدورية بواقع 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، وللمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لعدم المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها.