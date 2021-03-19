باحث: سيناء ستصبح الوجهة الاستثمارية لمصر

قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة بدأت في فرض سيطرتها التنموية في سيناء بتكلفة تخطت الـ 600 مليار جنيه، موضحا أنه بعد الآن ستكون سيناء هي الجاذبة للاستثمار الأجنبي.





وأضاف "البهواشي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، مصر بالفعل تمكنت من تجفيف منابع الإرهاب وفرض السيطرة الكاملة على أراضي سيناء، مما يتيح فرص عمل لشباب سيناء، معقبا: الآن نعمل على جذب الشباب من كل أنحاء مصر للعمل في لأراضي سيناء.



وأوضح، أن سيناء تحتوي على أراضي زراعية وثروات طبيعية سواء في الرخام أو المنجنيز والفوسفات، معقبا: نعمل على توطين الشباب داخل أراضي سيناء.



واسترسل: الأنفاق والكباري العائمة التي تمت مؤخرا قللت زمن الانتقال من وإلى سيناء، مشددا على أن هذه الكباري هي بداية وسبب التنمية في سيناء.

