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فن

بالراحة ع الملبن.. جدل واسع بعد صور سمية الخشاب مع محمد رمضان

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:18 م
سمية الخشاب - محمد
سمية الخشاب - محمد رمضان
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سعيد فراج
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنان محمد رمضان، خلال كواليس تصوير مسلسل «موسى» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

وعلقت سمية الخشاب، على الصور : «بالراحه عالملبن يا موسى لينكسر #بصوت_حلاوتهم #رمضان_يجمعنا #محمد_رمضان #محمد_سلامه #ناصر_عبدالرحمن #المتحده #ثقه_في_الله_نجاح». 

يأتي ذلك بعدما نشر محمد رمضان، صورة مع الفنانة سمية الخشاب أثناء تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقال محمد رمضان: "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه، بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى رمضان 2021، ثقة في الله نجاح".

يقوم ببطولة مسلسل "موسى" محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من القصص التى تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى. 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل البرنس والذى عرض فى رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته روجينا وأحمد زاهر ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى. 
بالراحة ع الملبن.. جدل واسع بعد صور سمية الخشاب مع محمد رمضان
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