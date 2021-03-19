حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بـ طوخ





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بتردد عاطل على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين علي عملائهم. جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية. وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى "رياض. م. ا" وشهرته إمبراطور البودرة وبحوزته 10 لفافات من مخدر الهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

أمرت نيابة طوخ حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويج مخدر الهيروين على عملائه، كما أمرت النيابة العامة بجمع تحريات حول الواقعة وملابساتها وتحريز المضبوطات وعمل صحيفة حالة جنائية لحسر القضايا المطلوبة فيها.