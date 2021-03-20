عيار 21 بــ760 جنيها... الذهب يستقر فى مستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 760 جنيها، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.





فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 869 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 651 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1753 دولار للاوقية.



