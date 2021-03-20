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اقتصاد

عيار 21 بــ760 جنيها... الذهب يستقر فى مستهل التعاملات اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 07:02 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 760 جنيها، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.

فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 869 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 651 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عالميا  1753 دولار للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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