إيناس عبدالدايم ناعية شاكر عبدالحميد: فقدنا قامة ثقافية.. فيديو

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المفكر شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مشيرة إلى أنه كان قامة إنسانية كبيرة جدا، وكان بمثابة المعلم والصديق والأخ والأب.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنها تعزي كل الوسط الثقافي في وفاة شاكر عبد الحميد، لافتة إلى أنه ترك بصمة في مجال النقد الأدبي، ودرس على يده أجيال بارزة جدا جدا، واثر فيهم كثيرا وأعماله الثقافة مراجع لجميع المثقفين والأدباء.



