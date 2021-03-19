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إيناس عبدالدايم ناعية شاكر عبدالحميد: فقدنا قامة ثقافية.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:11 م
شاكر عبدالحميد
شاكر عبدالحميد
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محمد القاضي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المفكر شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مشيرة إلى أنه كان قامة إنسانية كبيرة جدا، وكان بمثابة المعلم والصديق والأخ والأب. 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنها تعزي كل الوسط الثقافي في وفاة شاكر عبد الحميد، لافتة إلى أنه ترك بصمة في مجال النقد الأدبي، ودرس على يده أجيال بارزة جدا جدا، واثر فيهم كثيرا وأعماله الثقافة مراجع لجميع المثقفين والأدباء. 

وأضافت "إيناس"، أنها تولت رئاسة دار الأوبرا خلال وجوده في وزارة الثقافة عام 2011، متابعة: "فقدنا قامة ثقافية كبيرة برحيل المفكر الكبير شاكر عبد الحميد".
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