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برلمان

وكيل تضامن البرلمان : الجيل الحالي يواجه معركة لتشتيت الانتباه بالألعاب العنيفة

السبت 20/مارس/2021 - 08:15 ص
النائبة رضوي جعفر
النائبة رضوي جعفر عضو مجلس النواب
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سمر المغربى
دعت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، الأهالى بتقين اساليب الإلعاب الخطيرة مع أطفالهم حتى تصل بالابتعاد النهائى عن نوعية هذه الألعاب المؤدية للعنف وتضيع الوقت .

وقالت جعفر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، لابد بالنهوض بالأطفال وتوعيتهم من خلال القراءة والثقافة وممارسة الرياضة، مؤكدة أن الجيل الحالى يواجه معركة لتشتيت الانتباه و تضييع وقته و مستقبله ، مضيفة أنه يصبح جيل بلا هوية وبلا أهداف.

وأضافت وكيل اللجنة، أن الدور الأساسى يقع على الأهالى من خلال متابعة أولادهم و تقديم فقرات توعية عن هذه الأالعاب التى تصيب الأطفال بالأكتئاب و الحالة العصبية وتفقده السيطرة على أعصابه، قائلة " الطفل أعتاد عن مشهد الدم والقتل" وهذا ما يثير القلق فى نفوس الأباء والأمهات خوفًا على أطفالهم.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه على الأهالى استبدال هذه الالعاب الإلكترونية العنيفة بممارسة الرياضات المتنوعة و مشاركة أولادهم فى مسابقات القراءة و الثقافة مثل المشروع الوطنى للقراءة، كما دعت لمبادرة للأهالى عن توعيتهم بخطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة وثم مبادرة لإلغاء هذه الألعاب من على المواقع الخاصة بالداونلود، مشيرة إلى أنه سيتم جلسات أستماع من خلال اللجنة وتقام إجراءات تصب فى صالح المواطن.


يذكر أن توفت طفلة عمرها 11 عامًا مشنوقة داخل منزلها بسبب إصابتها بإكتئاب نتيجة خسارتها بلعبة بابجى، وذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية "العربية" بعنوان، لعبة بابجي تتسبب بإنتحار طفلة مصرية.

الطفلة قمر دخلت فى حالة نفسية سيئة بسبب خسارتها فى لعبة بابجي، فأحضرت حبلا وقامت بتعليقه فى مروحة السقف وشنقت نفسها.
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