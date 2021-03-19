يوجد 200 حالة مثلها.. أم لطفل مصاب بضمور في العضلات تناشد الرئيس بعلاجه.. فيديو

الضمور الشوكي، هو عبارة عن طفرة جينية يحدث نتيجة حذف في جين إس إم إن وهو ينقسم إلى نوعين وهو جين اساسي وجين فرعي والطفرة بتحدث في الجين الاساسي وبيحدث عطل جيني وبسببه التغذية المناسبة للعضلات لم تصل لها مما يتسبب في ضعف العضلة عن الطبيعي .

في البداية قالت آية زوايد والدة أحد الاطفال الذين يعانون من مرض ضمور النخاع الشوكي ومتحدث عن اهالي مرضي الضمور: "يوجد لدينا جروب يضم أهالي حالات ضمور النخاع الشوكي في مصر وهو يساعد الاهالي علي التعامل مع الحالات وتشخيص الحالات ومشاركة بعض المعلومات مع تقديم النصيحة والماشورة والمساعدة التي حتاجها المريض".





وتابعت زوايد ان المرض ينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يكون فيها الطفل غير قادر على الحركة، والمرحلة الثانية يمكن أن يجلس بدون مساعدة والمرحلة الثالثة يستطيع المشي والحركة ولكن يكون من الصعب ارتفاعة لمكان مرتفع أو وقوفه من مكان منخفض مشيرا ان هذا الملرض يوثر علي جميع عضلات الجسم بداية من الاطراف وصولا لعضبة التنفس والقلب





وأوضحت "زوايد" أن هذا المرض جيني ولا يشترط ان يكون السبب من زواج الأقارب وأن عدد الحالات التي تم حصرها حتي الان 200 حالة موزعة في محافظات مصر وتوفي 50 حالة حتي الان منذ بداية الحصر مشيرا إلى أنه يوجد ثلاثة أنواع من العلاج النوع الاول يتم حق النخاع الشوكي بعدد أربع جرعات في خلال 60 يوما ثم يتم حق المريض جرعة واحدة حتي تتحسن حالة المريض وهو يحسن كفائة الجين البديل.





وتابعت زوايد: أما النوع الثاني وهو حقنة وريدية يتم حقن المريض بها مرة واحدة في العمر وبيكون اقل من عامين وحتى وزن 21 كيلو وتكون مكلفة جدا جدا وهي وتقوم باصلاح الجين الاساسي في جسم المريض ويوجد نوع ثالث من الدواء وهو عبارة عن شراب بيتم المواظبة عليه بشكل يومي.





وناشدت "زوايد" الرئيس السيسي أن يصدر أمرا مباشرا بدخول علاج مرضي الضمور الشوكي في أقرب وقت لأنهم مهمشون ويعانون من عدم توافر الأدوية وعدم القدرة المالية لمتابعة دكتور العلاج الطبيعي بشكل دائم.