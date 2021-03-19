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فن

العمر رقم في البطاقة.. فنانات اعترفن بعمرهن على الهواء

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد البهى
على الرغم من ان هناك بعض الفنانات يرفضن بشدة الإعلان عن عمرهن الحقيقى ، الا ان هناك أخريات لا يمانعن من الاعتراف أمام الكاميرات بهذا الأمر، مؤكدات ان العمر مجرد رقم داخل البطاقة الشخصية ، وفى السطور التالية نسرد إبرز تلك الفنانات . 

كانت آخر الفنانات التى اعترفت بعمرها على الهواء، نرمين الفقى حيث ظهرت فى أحد البرامج التليفزيونية ، لتؤكد انها تبلغ من العمر 48 عامًا ، اى انها فى طريقها لاتمام عامها الـ 50 ، مؤكدة ان مسألة السن ليست مشكلة بالنسبة لها ، فالاهم هو قدرتها على الحفاظ على جمالها. 

ثانى الفنانات التى أعلنت مؤخرًا عن عمرها هى الفنانة عفاف رشاد ، حيث كشفت عن سنها الحقيقى عقب أثارتها للجدل بعد ان طرحت صورة تبدو بعمر أصغر ، لتؤكد ان تبلغ من العمر 64 عامًا .

أما الفنانة رانيا يوسف قد اكدت عام 2018 انها تبلغ من العمر 44 عامًا ، اى انها هذا العام من المقرر ان تكون 47 عامًا ، وحينها اكدت انها ليس لديها اى مشكلة فى الاعتراف بسنها الحقيقى . 

وكانت الفنانة علاء غانم من أوائل الفنانات اللاتى أعترفن بعمرها على الهواء ، حيث كشفت منذ 5 سنوات ان عمرها الحقيقى هو 42 عامًا اى انها تبلغ حاليًا 47 عامًا . 

كما أعلنت غادة عبد الرازق فى أكثر من برنامج تليفزيونى عن عمرها، كان أبرزها عام 2015 حين إكدت انها تبلغ من العمر 44 عامًا ، اى انها هذا العام سوف تبدا فى مرحلة الخمسين.
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