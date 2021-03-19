العمر رقم في البطاقة.. فنانات اعترفن بعمرهن على الهواء





كانت آخر الفنانات التى اعترفت بعمرها على الهواء، نرمين الفقى حيث ظهرت فى أحد البرامج التليفزيونية ، لتؤكد انها تبلغ من العمر 48 عامًا ، اى انها فى طريقها لاتمام عامها الـ 50 ، مؤكدة ان مسألة السن ليست مشكلة بالنسبة لها ، فالاهم هو قدرتها على الحفاظ على جمالها.





ثانى الفنانات التى أعلنت مؤخرًا عن عمرها هى الفنانة عفاف رشاد ، حيث كشفت عن سنها الحقيقى عقب أثارتها للجدل بعد ان طرحت صورة تبدو بعمر أصغر ، لتؤكد ان تبلغ من العمر 64 عامًا .





أما الفنانة رانيا يوسف قد اكدت عام 2018 انها تبلغ من العمر 44 عامًا ، اى انها هذا العام من المقرر ان تكون 47 عامًا ، وحينها اكدت انها ليس لديها اى مشكلة فى الاعتراف بسنها الحقيقى .





وكانت الفنانة علاء غانم من أوائل الفنانات اللاتى أعترفن بعمرها على الهواء ، حيث كشفت منذ 5 سنوات ان عمرها الحقيقى هو 42 عامًا اى انها تبلغ حاليًا 47 عامًا .





كما أعلنت غادة عبد الرازق فى أكثر من برنامج تليفزيونى عن عمرها، كان أبرزها عام 2015 حين إكدت انها تبلغ من العمر 44 عامًا ، اى انها هذا العام سوف تبدا فى مرحلة الخمسين.

على الرغم من ان هناك بعض الفنانات يرفضن بشدة الإعلان عن عمرهن الحقيقى ، الا ان هناك أخريات لا يمانعن من الاعتراف أمام الكاميرات بهذا الأمر، مؤكدات ان العمر مجرد رقم داخل البطاقة الشخصية ، وفى السطور التالية نسرد إبرز تلك الفنانات .