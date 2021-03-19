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محافظات

محافظ الغربية: أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:39 م
محافظ الغربية : أعمال
محافظ الغربية : أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد
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احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينتي طنطا والمحلة، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ الإقليم.
 

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية بطنطا والذي يعتبر أحد أهم المحاور الحيوية الذي يربط المدخل الشمالي للعاصمة بوسط المدينة، وأكد المحافظ أن عملية الرصف ستتم عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تتمثل في توسعة الشارع من خلال إزالة كافة العوائق علي جانبي الطريق بجانب أعمال هندسية لتغيير مسار ترعة البتانونية وإنشاء كوبري يسمح بإضافة توسعة للطريق مما سيتيح الوصول إلى وسط المدينة وميدان المحطة والسيد البدوي بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشوارع الوحدة العربية والبهلوان بحي ثان المحلة،حيث تم وضع طبقة الأسفلت النهائية بتلك الشوارع بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية وتركيب البلدورات علي جانبي الطرق ووضع بالوعات لصرف الأمطار.

وصرَّح الدكتور رحمي بأن المحافظة تنفذ أكبر خطة رصف في تاريخها، من خلال رصف ٥٥٠ شارعا وطريقا بتكلفة تعدت المليار جنيه ،حيث تم رصف ١٠٨ شوارع في الخطة الاستثمارية ١٩ /٢٠ ، و١٨٦ شارعا في الخطة الاستثمارية ٢٠ /٢١، و٤٣ شارعا في الخطة الإضافية، بجانب خطط رد الشيء لأصله وخطة تطوير العشوائيات.
محافظ الغربية: أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد
محافظ الغربية: أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد
محافظ الغربية: أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد
محافظ الغربية: أعمال الرصف لا تتم إلا بشرط واحد
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