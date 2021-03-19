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فن

قريبًا.. أحمد سعد يشوق جماهيره لأحدث أغانيه

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:43 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شوَّق الفنان أحمد سعد جماهيره، لأغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ويظهر أحمد سعد في الصورة من داخل استوديو، أثناء تسجيله لاحدي أغانيه الجديدة، ولكنه لم يكشف عن اسمها أو موعد طرحها.

 

وعلق أحمد سعد علي الصورة قائلا: "انا مش هتكلم كتير، انتو عارفين الصورة دي إن شاء الله هيطلع من وراها ايه.. soon".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين، ما بين: "بالتوفيق والنجاح يا نجم..      مستنيين يا عظمة..     ربنا يوفقك ويسعدك".

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد هي أغنية "رسالة "، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7. 

 

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