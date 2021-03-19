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عامان..نقابة المهندسين توضح أهمية تخفيض مدة التملك لإحلال السيارات

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:51 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن الدولة تقدم مبادرتين، الاولي "تمكين مصر" كـ"مصنع إقليمي للسيارات الكهربائية في أفريقيا"، وهذه طفرة غير مسبوقة لمصر، والثانية هي مبادرة إحلال السيارات الخاصة بالعمل بالغاز الطبيعي.

وأكمل "عسكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، هناك سيارات سيحدث لها استبدال وهناك سيارات أخرى سيحدث لها دمج ما بين البنزين والغاز الطبيعي، معقبا: الدولة خفضت مدة التملك لإحلال السيارات، إلى عامين.

واسترسل: الدولة تقوم بتحفيز المواطنين عن طريق تلك الحوافز، معقبا: الحوافز شملت صاحب السيارة الملاكى في إطار المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفيما يخص سيارات الأجرة حوافز بـ 20٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، كما سيحصل صاحب سيارة الميكروباص على 25٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأضاف: لدينا ما يقارب من 3 ملايين سيارة أقل من عام 1980، ولهذا تحرص الدولة على تغيير تلك السيارات القديمة، وفقا لخطة تطوير الدولة.
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