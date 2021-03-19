نائب رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد: الدراسة غدآ بنظام التعليم الهجين.. 355 طالبا تقدموا باعتذار طبي..تطبيق الاجراءات الاحترازية على الأنشطة

حسام رفاعي:

* الدراسة تعود غدا بكليات جامعة حلوان بنظام التعليم الهجين





* تذليل المعوقات لضمان مرور فترة الامتحانات بأفضل حالة





* جامعة حلوان مليئة بالمواهب المميزة





أنهت جامعة حلوان جزءا كبيرا من ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي والتى قامت هذا العام وسط أجواء من الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة بسبب ظروف إقامتها فى وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .





قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"،ان جامعة حلوان تستانف الدراسة غدا وذلك بالنظام الهجين والذى أعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري وهو (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) .





وأضاف الدكتور حسام رفاعي أن كليات جامعة حلوان قامت بنشر الجداول الدراسة الترم الدراسي الثانى حيث سوف تكون الدراسة بالترم الثانى بنظام الجمع بين الحضور داخل الجامعة و التعليم عن بعد وقد تم إعداد ونشر جداول الحضور داخل الكلية وجداول المحاضرات الاون لاين لجميع طلاب كليات جامعة حلوان .

اقرأ أيضا : رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ صدى البلد شكل الدراسة بالترم الثاني





وأشار "الرفاعي" الى أن الحضور في الكليات سوف يكون يومين الكليات النظرية و 4 أيام العلمية، وفقا للاجراءات الاحترازية الوقائية التى تتبعها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا.





وأكد الدكتور حسام رفاعي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هناك 355 طالبا قد تقدموا بأعذار طبية عن أداء امتحانات منتصف العام الدراسي.





وأكد الدكتور "رفاعي"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث تم تعقيم كافة اللجان ومبنى الامتحانات يوما قبل وبعد الامتحانات، كما أنه تم التشديد على منع دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه يتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.





وأشار الدكتور حسام الى أن جامعة حلوان بكافة قطاعاتها وإداراتها وكوادرها بذلت قصارى جهودها لكي تسير الامتحانات بالصورة المثلى وتوفير جميع التسهيلات للطلاب لانتظام الامتحانات، وذلك في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها على أكمل صورة حرصا على سلامة وصحة الطلاب.





اقرأ أيضا : التعليم العالي: إغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية



وأشار الى انه تم فتح ٢٤ منفذًا لدخول و خروج الطلاب بالجامعة تجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى، مؤكدا على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين .





و قال الدكتور حسام رفاعي، أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الإجتماعي والتطهير المستمر





واضاف "رفاعي" أن جامعة حلوان ملئية و غنية بالمواهب الشابة المتميزة على كافة المجالات رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وأكاديميًا، وخاصةً فى ظل احتوائها على تخصصات نادرة.





يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.





بينما تم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الماضي، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.



