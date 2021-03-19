700 مليار.. الجهاز المركزي للتعمير يكشف تكلفة تطوير سيناء منذ 2014

قال عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، إن سيناء تمثل بوابة مصر الشرقية، معقبا: تأمين سيناء كان تحديا لمصر على مر العصور، مشيرا إلى أن تنمية سيناء تعتبر تنمية لمصر بالكامل.



وأضاف "عبد الهادي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، هناك مشكلة تواجه سيناء الفترة الحالية وهي عدد المواطنين القاطنين بها، مسترسلا: مساحة سيناء تبلغ 60 ألف كيلو متر، عدد القاطنين بها يصل إلى 600 ألف نسمة.



وأكمل: عدد سكان سيناء لا يتناسب مع مساحتها الكبيرة، ولهذا تبنت الدولة خطة ووجدت ضرورة استراتيجية لتنمية سيناء، معقبا: الدولة أنفقت خلال الـ 7 سنوات الماضية داخل سيناء ما يقارب 700مليار جنيه.



وأوضح، أهم المشروعات التي قامت الدولة بتنفيدها في سيناء هو تنمية محور قناة السويس والذي يعد البداية في تنمية سيناءـ معقبا: هناك الأنفاق الجديدة لعبور قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة والدلتا والذي يساعد على معدلات التنمية داخل سيناء.



واسترسل: المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس تضمنت مشروعات تنموية كبيرة، منها قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ والمزارع السمكية والمناطق اللوجيستية الجاري إعدادها بالاستناد إلى الموانئ المتواجدة في المنطقة الاقتصادية.