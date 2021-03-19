من روما إلى لندن.. ريا أبي راشد تتألق بفستان باللون الوردي

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورا جديدة لها، من داخل روما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتظهر ريا أبي راشد في الصور، مرتدية فستان أوف شولدر قصير باللون الوردي، مع حذاء عالي باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، تركت ريا ابي راشد خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، دون التكلف بوضع الاكسسوارات، تاركة وجهها دون ميك أب.





وعلقت ريا ابي راشد على الصور، كاتبة: "ما زلت في روما، المحطة القادمة الرجوع إلى المنزل بلندن".





ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.





وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.