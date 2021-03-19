أخبار نجوم الغناء| كورونا عمرو دياب.. حقيقة زواج منار اللبنانية وشعبولا.. تفاصيل تقبيل سعد الصغير لقدم راقصة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بعدد من الأخبار الهامة حول نجوم الغناء، فحظت هذه الأخبار على اهتمام نشطاء السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث على جوجل، ونرصد فيما يلي أهم هذه الأخبار.
كشفت المطربة منار اللبنانية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم؛ بعدما ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وطالبت أبناءه بالميراث.
وقالت منار اللبنانية، في فيديو خاص لـ صدى البلد، إنها تعرفت على شبعان عبد الرحيم، من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج، مشيرة إلى أن علاقتها به بدأت بعد الكليب الذي جمعهما، بعنوان «هتجوز لبنانية»، والذي أذيع على عدد كبير من القنوات والمواقع الإلكترونية، بعد طرحه.
وأوضحت منار، أن بعد الكليب سالف الذكر؛ انتشرت شائعات حول زواجهما، لكنها نفت ذلك، وأيضًا شعبان، لافتة إلى أن انتشار تلك الشائعات؛ يعود إلى تقاربهما الكبير، وانتشار صورة لهما، يظهر فيها «شعبولا» وهو يقدم ساعة يد لها، وهذه لم تكن "شَبْكَة" كما أشيع، ولكنها هدية لعيد ميلادها.
وأشارت منار، إلى أنها تحترم أبناء شعبان عبد الرحيم، لكنها فوجئت برد فعل «عصام» الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن أصل الموضوع، لافتة إلى أنها اضطرت للإفصاح عن المشكلة؛ بعدما وجدت الرفض من أبناء شعبولا، وعدم تقبلهم لكلامها.
وأكدت منار، أنها تواصلت مع محاميها وأخبرها بحقها في الميراث، ما زاد من حالة الجدل على وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، ما جعلها تتواصل مع ابناء شعبان عبد الرحيم، بعدما دخل الكثيرون في المشلكة، مشيرة إلى أن «عصام» هو الذي رفض كلامها بأكمله، مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى مصر للمطالبة بحقها، وحضرت فرح «ندى حفيدة شعبولا» تقديرًا وحبًا لـ شعبان عبد الرحيم.
ونوهت منار، أنها تفاجأت بعد حفل زفاف «ندى حفيدة شعبولا» بقيام عصام شعبان عبد الرحيم، بطلب يدها للزواج، موجهة له رسالة قائلة: «اعطيني حقوقي الأول وبعدين أطلبني للزواج».
نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها جزء من لقاءه مع المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه له «نزار» تساؤلًا حول سبب قيامه بتقبيل قدم الراقصة شمس، قبل سنوات، وكانت أمه أولى بذلك.
فقال سعد الصغير خلال اللقاء، أنه لم يكن في وعيه، مؤكدًا بأنه كان مخمورًا ولم يكن يعي خلال هذا الفيديو، وأشار إلى أن شمس، هي التي فعلت ذلك به، ونشرت الفيديو، وأنه لم يكن يعتاد تعاطي المخدرات في حياته إلا أنه خلال علاقته بها، لكنها أعطت له مشروب غير طبيعي، بحسب قوله.
وأوضح سعد الصغير، أن علاقته مع الراقصة شمس، كانت في بداية مشواره الفني، ولم يكن في وعيه الكامل لذلك أقام علاقة معها وتزوجها، مشبهًا إقدامه على الزواج بها بشخصية شحاته أبو كف في فيلم «غريب في بيتي» للفنان نور الشريف وسعاد حسني.
نشر النجم عمرو دياب فيديو من حفله الجديد الذي أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا.
وعلق عمرو دياب قائلا: ده بقى يا سيدي الخبر اللي المواقع الاخبارية بتتناقله دلوقتي.
يذكر ان قال عمرو دياب في الفيديو: "كنت عملت أغنية مع إيرينا أيام كورونا وهي أغنية " أهي أهي".
أضاف:" وقتها كنت أنا في مصر وهي في اليونان وكان المفروض الاغنيه تتصور بس كان عندي كورونا".
وتكهن البعض أن إصابة الهضبة بكورونا تعود إلى انتقال العدوى له من دينا الشربيني حين أصيب عدد من طاقم تصوير مسلسلها "لعبة النسيان " الذي أذيع في رمضان الماضي 2020 بالفيروس.
نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تردد مؤخرًا حول غنائها لتتر مسلسل في رمضان المقبل ٢٠٢١.
قالت شيرين، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "بعد نزول اخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الان. تصبحوا على خير".