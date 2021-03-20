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تعليم

اليوم..جامعة حلوان تبدأ الفصل الدراسي الثانى

السبت 20/مارس/2021 - 11:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ جامعة حلوان اليوم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 فى مختلف كليات الجامعة المختلفة.

أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"،ان جامعة حلوان تستانف الدراسة اليوم وذلك بالنظام الهجين والذى أعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري وهو (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) .

وأضاف الدكتور حسام رفاعي أن كليات جامعة حلوان قد قامت بنشر الجداول الدراسة الترم الدراسي الثانى حيث سوف تكون الدراسة بالترم الثانى بنظام الجمع بين الحضور داخل الجامعة  و التعليم عن بعد  وقد تم إعداد ونشر  جداول الحضور داخل الكلية وجداول المحاضرات الاون لاين لجميع طلاب كليات جامعة حلوان .

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري غدا السبت ، والذي سيناقش خلاله عدد من الملفات والأمور العامة من بينها الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من موعد انتهائه وموعد الامتحانات، ويجري الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، ورؤساء الجامعات. 


وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

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