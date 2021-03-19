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توك شو

العصمة كانت في إيدي.. وحاول يشوهني بمية نار.. إلهام شاهين تروي تفاصيل لأول مرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:39 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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حمزة شعيب
حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة علي الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن.

وعن زواجها من عزت قدورة رجل الأعمال اللبناني، علقت: "تزوجته سرًا خوفًا لأن يكون مادة إعلامية للجمهور، خبيت الزيجة علشان معملش شوشرة له وكنت محترمة خوفا على مشاعر ابنته وطلب منا الانتظار حتى إعلان زواج ابنته واحترمت ذلك".

وتابعت: "العصمة كانت في ايدي في الزيجة التانية وانا اللى طلقت نفسي منه، وبعت حد يشوهني بمية نار علشان طلقت نفسي ورفضت انى اتجوزه وتكون العصمة في ايده، وفي الحقيقة هو اكتر حد حبني في حياتي وانا محبتهوش الحب المفترض احبه".

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين، عرض حكاية "حتة مني" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلًا من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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