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حوادث

السيطرة على حريق بورشة نجارة في دمياط وإصابة 7 أشخاص

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:54 م
حريق بورشة نجارة
حريق بورشة نجارة
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دمياط - زينب الزغبى
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في ورشة نجارة بقرية البصارطة بمحافظة دمياط، بعد أن دفعت بـ 9 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وكان قد ورد بلاغ  لشرطة النجدة من المواطنين يفيد نشوب حريق في ورشة نجارة لتنتقل القوات لموقع الحادث و تقوم بإخمادها.

أسفر الحريق عن إصابة 7 مواطنين حالتهم مستقرة جرى نقل 4 لمستشفى دمياط التخصصي، بينما جرى نقل 2 للوحدة الصحية بالبصارطة، وإسعاف مواطن في موقع الحادث 

وكشفت المعاينة الاولية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونظرا لوجود مواد سريعه الاشتعال بالورشة ادى لسرعه نشوب الحريق

 وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحريق لإجراء المعاينه
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