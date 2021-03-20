ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق حملة حقك تنظمي بالقاهرة.. غدا

السبت 20/مارس/2021 - 06:01 ص
حقك تنظمي
حقك تنظمي
Advertisements
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق حملة تحت شعار " حقك تنظمي " ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " في اطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية غدا الأحد.

تشرف على الحملة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وتكون خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

وتكون الحملة في الفترة من غدا الأحد 21 مارس وحتى  ٢٥ مارس وتشمل مناطق (عين شمس ، مصر القديمة ، دار السلام ، السلام أول ، حدائق القبة ، المعصرة ، ١٥ مايو ) .

من جانبه قال  د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية مدير مديرية الشئون الصحية أن الحملة تستهدف رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات.

كما تشمل الحملة تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول .

وتتضمن  الحملة ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وكانت الحملة انطلقت  في مرحلتها الأولى من يوم ١٤ - ١٨ مارس في مناطق ( المطرية ـ السلام ٢ ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 10 محافظات غدا بالمجان

تحت شعار حقك تنظمى.. صحة الدقهلية تعلن عن قوافل للصحة الإنجابية بشربين

الصحة: قوافل مجانية للصحة الإنجابية في 5 محافظات بداية مارس

حقك تنظمي.. حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الدقهلية

صحة الدقهلية تعلن الاستعداد لحملة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية

تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى

ترشيحاتنا

رخيص وصحي.. نوع من الفاكهة يحمي الكلى من الأمراض

شاهد.. لحظة وصول طائرة محملة بـ 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا قادمة من الصين

تراجع القيمة السوقية لـ محمد صلاح 10 ملايين يورو

حادث مفزع بالسعودية.. سرقة بالإكراه واعتداء بالضرب علي سيدة أمام ابنتها

المواطنون بدون مشاكل ونجوا من كورونا.. فنلندا أسعد دولة في العالم

حكم التفرقة بين الأولاد في العطية ومتى تجوز؟ الإفتاء ترد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا