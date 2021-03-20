انطلاق حملة حقك تنظمي بالقاهرة.. غدا

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إطلاق حملة تحت شعار " حقك تنظمي " ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " في اطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية غدا الأحد.





تشرف على الحملة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وتكون خدمية مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان





وتكون الحملة في الفترة من غدا الأحد 21 مارس وحتى ٢٥ مارس وتشمل مناطق (عين شمس ، مصر القديمة ، دار السلام ، السلام أول ، حدائق القبة ، المعصرة ، ١٥ مايو ) .





من جانبه قال د . محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية مدير مديرية الشئون الصحية أن الحملة تستهدف رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات خاصة في المناطق المحرومة من الخدمات.





كما تشمل الحملة تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائيين النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول .





وتتضمن الحملة ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وكانت الحملة انطلقت في مرحلتها الأولى من يوم ١٤ - ١٨ مارس في مناطق ( المطرية ـ السلام ٢ ، المرج ، حلوان ، القاهرة الجديدة ، التبين ، البساتين ).