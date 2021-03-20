خانها مع صاحبتها.. إلهام شاهين تروي طلاقها للمرة الثانية

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة علي الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن.





وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعرضت للخيانة الزوجية من زوجها الأول، معقبة: "العيب في الراجل وانا مقدرش ألوم الست وكانت زميلة ومش صاحبتي".





وأوضحت: "في المرة الأولي كان الموضوع عبارة عن كذب خدعني بقوله انه لا ينتج الافلام وبعدها اكتشفت ذلك طلبت الطلاق وكان موضوع يتعدي اما الخيانة فمقدرش وكرامتي لاتسمح".





وتابعت:" لا ألوم إلا الراجل اللي بيقولي بحبك وبعدين يخونني، مردفة:" طلقت زوجي الثاني بالتلاتة مرة واحدة لأني ما بحبش الرجل الجبروت المتحكم في الست، وزوجي الأول اتطلقت منه مرتين وبعد التانية مكنش ينفع أرجعه لأن الأمر كان متعلق بالخيانة".





وأكملت: "عمري ما طلبت من أي رجل الزواج، وللأسف حياتنا مشاع وضريبة الراجل اللي يتجوز من فنانة ان حياته مشاع في الإعلام والصحافة".