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وزيرة الصحة: إصابات كورونا فى الصعيد مرتفعة.. ولكن ليست بنسبة مخيفة

السبت 20/مارس/2021 - 01:29 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اسباب ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا خلال الفترات السابقة. 

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن تم رصد زيادة في الإصابة بفيروس كورونا في محافظات الصعيد، ولكن ليست بنسبة مخيفة. 

وأضافت أن الوزارة رصدت زحام في المزارات السياحية هناك، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد. 

وأكملت وزيرة الصحة والسكان، أن :"الزيادة رجعت انخفضت تاني وبقت اقل من الاول بكثير".
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