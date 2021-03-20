مدير الشباب والرياضة بالقاهرة: 76 مركزًا تشارك فى مبادرة جمل مدينتك









قال د. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ان ٧٦ مركزًا تشارك فى مبادرة جمل مدينتك لتغيير وجه العاصمة والتى أطلقها المحافظ أمس.





واكد حزين في تصريحات صحفية أنه تم توفير كافة الأدوات المطلوبة والخامات اللازمة لأعمال الدهانات والرسم على الحوائط والمعدات الخاصة بأعمال النظافة للمساهمة في الحملة.





وأضاف مديرية الشباب والرياضة أن المبادرة يشارك فيها ٥٠٠٠ شاب وفتاة وتهدف إلى تجميل بعض الميادين والشوارع القريبة من مراكز الشباب بطلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع ورفع المخلفات بمحيط ٢.٥ كم لكل مركز شباب.





دما تشمل إزالة التشوهات عن الجدران ووضع بانرات للتعريف بأبرز المشروعات القومية للدولة المصرية قديمًا وحديثًا.



