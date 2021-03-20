وزيرة التضامن : الرئيس السيسي وجه بسرعة حل مشكلة ملكية منزل السيدة روحية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الرئيس السيسي وجه بسرعة حل مشكلة ملكية منزل السيدة روحية وفض نزاعها مع الأوقاف.





وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة " الحياة"،:" أتقدم بالشكر الى محافظ المنوفية على صرف 50 ألف جنيه لأسرة الحاجة روحية.





ونوهت وزيرة التضامن إلي أن منزل الحاجة روحية سيتم تعميره وفرشه كاملا، لافتة إلي أن هناك مشكلة خاصة بملكية المنزل وبناء على توجيهات الرئيس سيتم إنهاء هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، موجهة حديثها للحاجة روحية: "أبناؤك فى عنينا وخدمتك لأبنائك مثال وشرف كبير، وابنك الكبير يعاونك ومثال على التربية الصالحة"، وعقب الإعلامى عمرو الليثى أنها رفضت أى مساعدة وتقوم بتربية طيور وأشياء من قبل ذلك لتربية أبنائها.





وفي سياق آخر، وجهت وزيرة التضامن التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مرددة:" كل عام وكل أم وامرأة في مصر طيبة".