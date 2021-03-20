أخبار التوك شو.. المفتي: الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة.. 27 باحثا يسابقون الزمن لإنتاج أول لقاح مصرى ضد كورونا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تغيير مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مرتين؛ من أجل تنفيذ خطة التطوير والهيكلة.







