أخبار التوك شو.. المفتي: الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة.. 27 باحثا يسابقون الزمن لإنتاج أول لقاح مصرى ضد كورونا

تناولت أخبار التوك شو عددا من الأحداث الخاصة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
علماء يكتشفون فيروس جديدا مشابها لـ كورونا.. فيديو
قال الدكتور هاني سوريال، أستاذ الطب الإكلينيكي، إنه تم اكتشاف فيروس جديد يشبه فيروس كورونا بنسبة 94.5 بالمائة، موضحا أن الخفافيش هي أيضا المسببة للفيروس.
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تغيير مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مرتين؛ من أجل تنفيذ خطة التطوير والهيكلة.
حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن.
قال عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، إن سيناء تمثل بوابة مصر الشرقية، معقبا: "تأمين سيناء كان تحديا لمصر على مر العصور"، مشيرا إلى أن تنمية سيناء تعتبر تنمية لمصر بالكامل.
أشاد الإعلامي أحمد فايق بالباحثين المصريين البالغ عددهم 27 باحثا القائمين علي إنتاج اللقاح المصري "كوفيفاكس" لمواجهة فيروس كورونا.
كشف الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، تفاصيل زيادة رواتب العاملين والمعاشات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على حادثة متحرش المعادي "م. ج. ح"، مشرف أمن، المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، قائلا: "حادثة بشعة".
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تودع خلال هذه الأيام فصل الشتاء، وإنه بداية من يوم 21 مارس يتم استقبال فصل الربيع.
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن هناك 4 أنواع من لقاحات فيروس كورونا حصلت على ترخيص استخدام من أجل التعاقد معها.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة، وليس محرما، لأنه يظهر البر للوالدين.