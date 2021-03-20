أخبار الفن.. حقيقة زواج منار اللبنانية سرًا من شعبولا.. سعد الصغير يكشف تفاصيل تقبيله قدم راقصة

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية:





أعلن الفنان منير مكرم -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- وفاة الفنان القدير عبدالوهاب خليل عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.





شيعت جنازة المخرج رائد لبيب، المعروف بـ"مخرج الكاميرا الخفية"، والذي طالما أمتعنا على مدار سنوات، في أواخر التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، من خلال برنامج «الكامير الخفية» الذي كان بطله، الفنان الراحل إبراهيم نصر.





أثيرت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنان محمد رمضان، خلال كواليس تصوير مسلسل «موسى» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.





كشفت المطربة منار اللبنانية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم؛ بعدما ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وطالبت أبناءه بالميراث.





نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها جزء من لقائه مع المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي وجه له «نزار» تساؤلًا حول سبب قيامه بتقبيل قدم الراقصة شمس، قبل سنوات، وكانت أمه أولى بذلك.



