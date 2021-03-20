ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي

السبت 20/مارس/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لاستفزازات باستخدام مواد سامة بشمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري، ألكسندر كاربوف، اليوم الجمعة، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، يخطط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين".

ورصد المركز الروسي عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا