كرم جبر: ديون الصحف القومي زادات بالملايين

أكد كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، أنه لابد للإعلام أن يكون على قدر كبير من التطور لكي يواكب التطور الذي يحدث.





وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن مشاكل الصحافة المتعلقة بالديون تتكرر منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، متابعا أن :"ديون التي كانت ١٠٠ ألف جنيه زادات وأصبحت ١٠ مليون، وكلها أموال على الجرائد القومية للحكومة والتي تملك الجرائد القومية".



