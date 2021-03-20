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توك شو

لحد دلوقتي متصابتش.. مدحت صالح يتحدث عن فترة كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 12:28 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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إسراء صبري
كشف الفنان مدحت صالح، عن تعامله خلال فترة كورونا، قائلا:" أنا كنت بخرج من البيت لـ الأستوديو وارجع تاني..معقبا: لحد دلوقتي متصابتش بس مش عارف أيه اللي هيحصل بعد الحلقة".

وأضاف "صالح"، خلال برنامج "الدوبلكس"، المذاع على قناة "اون اي" :"عملت على ما يقارب من 16 أغنية وقمت باختيار 14 أغنية حتى الآن، معقبا: قمت بالاحتفاظ ببعض الأغاني لوقت آخر.

وأكمل: "الأغاني بتعبر عني وعن مزاجي أنا".

وقام مدحت صالح بمدح أبلة فاهيتا، قائلا:"انتي قمر يا فهفه".
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