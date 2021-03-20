أنا بردان .. مدحت صالح يفاجئ الجمهور بهذه الأغنية على الهواء

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا المُذاع عبر فضائية "أون إي".





وطلبت "أبلة فاهيتا"، من الفنان مدحت صالح، غناء أغنية "بوس الواوا ليك الواوا"، على ألحان أغنية "المليونيرات".





وكشف "صالح"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات حاجه جميلة والناس خارج مصر حبوها، وأنا نفسي كل المصريين يغنوا مهرجانات".





وأضاف: "نفسي كل مصر تغني بدل ما يعملوا حاجه تانيه"، متابعا: "أنا مش معترض على المهرجانات وأنا ضد منعها، مبحبش أمنع حد عن حاجه"، مشيرا: "مشكلتنا معاهم في الكلمات، ممكن نحل المشكلة دي ونديهم فرصة ينطلقوا ويشتغلوا".



