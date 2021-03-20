بإطلالة شتوية جذابة .. بوسي في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت المطربة بوسي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، بجاكيت طويل باللون الأسود، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت بوت كاجوال باللون الأسود لإكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمال أنوثتها.





ولم تتكلف بوسي بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع إسورة بسيطة لليد.