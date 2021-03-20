ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شتوية جذابة .. بوسي في أحدث ظهور عبر انستجرام

السبت 20/مارس/2021 - 01:13 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت المطربة بوسي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتألقت بوسي بإطلالة جذابة، بجاكيت طويل  باللون الأسود، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت بوت كاجوال باللون الأسود لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوسي بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع إسورة بسيطة لليد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سائق في حالة سكر.. أم تشهد لحظة مصرع ابنتها وأحفادها في حادث أليم

هوت شورت جريء.. لقاء الخميسي تثير الجدل من إيطاليا

أول حالة معروفة.. إصابة قط بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا