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أخبار العالم

أول دولة عربية تعيد سفيرها إلى دمشق.. وزير الخارجية السوري في أول زيارة إلى عمان

السبت 20/مارس/2021 - 01:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى سلطنة عمان وهي أول زيارة له إلى بلد عربي وخليجي بعد تسلمه منصبه خلفا للوزير الراحل وليد المعلم.

 وأعلن التلفزيون السوري أن المقداد والوفد المرافق له وصل منذ قليل إلى مطار العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستغرق عدة أيام.

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد، شأن دول عربية أخرى قاطعت سوريا.

وكانت أولى زيارات المقداد الخارجية قادته إلى طهران في السابع من شهر ديسمبر الماضي، حيث التقى هناك كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي 17 من الشهر ذاته كانت زيارته الخارجية الثانية إلى موسكو.
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