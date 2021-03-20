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رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه طلائع الجيش وديا الأحد المقبل

السبت 20/مارس/2021 - 01:33 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء الأحد المقبل، أمام فريق طلائع الجيش، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الاسماعيلي المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

المباراة تقام في الخامسة مساء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية، وزيادة حالة التجانس بين كافة اللاعبين في تلك المرحلة.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
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