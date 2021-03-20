سيراميكا كليوباترا يواجه طلائع الجيش وديا الأحد المقبل

المباراة تقام في الخامسة مساء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.





ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية، وزيادة حالة التجانس بين كافة اللاعبين في تلك المرحلة.





سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.