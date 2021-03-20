المواطنون بدون مشاكل ونجوا من كورونا.. فنلندا أسعد دولة في العالم

للسنة الرابعة على التوالي، صُنفت فنلندا بأنها أسعد دولة في العالم ضمن التقرير السنوي التي تقدمه الامم المتحدة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، احتلت الدنمارك المركز الثاني ثم سويسرا وآيسلندا وهولندا، وكانت نيوزيلندا مرة أخرى الدولة الوحيدة غير الأوروبية في قائمة العشر الأوائل حيث تراجعت المملكة المتحدة من المركز 13 إلى المركز 17.