المواطنون بدون مشاكل ونجوا من كورونا.. فنلندا أسعد دولة في العالم

للسنة الرابعة على التوالي، صُنفت فنلندا بأنها أسعد دولة في العالم ضمن التقرير السنوي التي تقدمه الامم المتحدة.
ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، احتلت الدنمارك المركز الثاني ثم سويسرا وآيسلندا وهولندا، وكانت نيوزيلندا مرة أخرى الدولة الوحيدة غير الأوروبية في قائمة العشر الأوائل حيث تراجعت المملكة المتحدة من المركز 13 إلى المركز 17.
وتم إصدار التقرير بعد بيانات قدمتها باحثة قيمت سعادة المواطنين في 149 دولة، وتضمن تحديد الدولة الاكثر سعادة وفقا لعدة عوامل منها الدعم الاجتماعي والحرية الشخصية والناتج المحلي الإجمالي ومستويات الفساد.
وكانت الدولة الأكثر تعاسة في العالم هي أفغانستان، تليها ليسوتو وبوتسوانا ورواندا وزيمبابوي، وقال معدو التقرير إنه كان هناك زيادة ومعدل أعلى للمشاعر السلبية في حوالي ثلث البلاد حول العالم، وربما يرجع لك إلى تأثير الوباء.
وتحسنت الاوضاع في 22 دولة، وكان أداء العديد من الدول الآسيوية أفضل من تصنيفات العام السابق، بينما انتقلت الصين إلى المركز 84 من المركز 94.
وقال جون هيليويل، أحد مؤلفي التقرير، في بيان: "من المدهش أنه لم يكن هناك تدهور في معدل الرفاهية عند قياسه من خلال تقييم الناس لحياتهم وأحد التفسيرات المحتملة هو أن الناس يرون أن كوفيد-19 يمثل تهديدًا يؤثر على الجميع".