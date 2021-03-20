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تصريحات جريئة لـ إلهام شاهين عن زيجاتها.. العصمة كانت في إيدي وأطلقت من زوجي بعد إنتاجه لسهير رمزي

السبت 20/مارس/2021 - 05:00 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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حمزة شعيب
حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة علي الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، للحديث عن ذكرياتها وبداية دخولها عالم الفن، ونرصد لكم خلال التقرير التالي ابرز تصريحاتها:

وعند سؤال الإعلامية وفاء الكيلاني عن سبب إستمرارها بدون زوج لمدة 24 عام، قائلا:" الرجالة بيخافوا مني لأني لا احب فرض الآراء وأنا مش ست قليلة الأدب ولكن معنديش طولة بال للرجالة".

وقالت إلهام شاهين:" أمي هي أكبر اسم في مسيرتي امي عملتلي كل حاجة في حياتي ولا يمكن مقارنتها باي أحد ومهما أقول مش هوفيها حقها لانها  كانت كل حاجة في حياتي وربنا يرحمها".

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعرضت للخيانة الزوجية من زوجها الأول، معقبة: "العيب في الراجل وانا مقدرش ألوم الست وكانت زميلة ومش صاحبتي".

وعن زواجها من عزت قدورة رجل الأعمال اللبناني، علقت: "تزوجته سرًا خوفًا لأن يكون مادة إعلامية للجمهور، خبيت الزيجة علشان معملش شوشرة له وكنت محترمة خوفا على مشاعر ابنته وطلب منا الانتظار حتى إعلان زواج ابنته واحترمت ذلك".

وروت إلهام شاهين سبب طلاقها في زواجها الاول، قائلة:"كنت متزوجة من الدكتور عادل حسني وكان يمتلك شركة سياحة وكان يسعي دوما لإخراجي من الفن ويقولي عاوزك تكوني ست بيت فوجئت بعدها انه ينتج الأفلام".
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