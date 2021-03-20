عزل منزلي.. تعرف على آخر تطورات حالة شقيقة هنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

علم صدى البلد أن حالة نور الزاهد الشقيقة الصغرى للفنانة هنا الزاهد مستقرة حاليا وتخضع للعزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقامت نور بإجراء مسحة طبية أمس بعد إيجابية مسحة شقيقتها والتي جاءت إيجابية أيضا.





وأعلنت هنا على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ؛ إيجابية مسحة شقيقتها وكتبت هنا "نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 ايجابى".





وكان صدى البلد قد انفرد بخبر إصابة النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.





حيث شعرت بارتفاع درجة حرارة ثم قامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.





ثم قامت بعمل مسحة أخرى وجاءت نتيجة المسحة الثانية إيجابية أيضا .





يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية .





حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.





المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.