نجم الترجي يتحدث عن مواجهة الزمالك وعلاقته مع ساسي والمثلوثي





وقال بن رمضان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 2" : "من أفضل اللاعبين في تونس وأفريقيا، وهم أصدقائي ونلعب سويا في المنتخب".





وواصل: "الفارق بين مباراة السوبر ومباراتى دور المجموعات هو أننا قمنا بالتحضير للمباراتين بشكل أكبر، وكنا فى قمة تركيزنا وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف وحققنا الانتصار". وتابع: "الأبيض فريق كبير لكننا نقوم بالتحضير لجميع الفرق بنفس الطريقة وهذا ما جعلنا نفوز وأنه يوجد تعليمات من معين الشعبانى مدرب الفريق أن نكون فى قمة تركيزنا فى الدفاع والهجوم المرتد، وأن نستخلص الكرة من الزمالك عند تنفيذه للهجمات المرتدة، وأن نتقدم للأمام وأن نلعب بحرية وهذا ما يجعلنى أسجل الأهداف".

أكد محمد بن رمضان، لاعب فريق الترجي التونسى، إنه تجمعه علاقة طيبة مع أبناء بلاده الثنائى فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى لاعبى فريق الزمالك.