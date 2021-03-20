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توك شو

مفيش سطح بيت في شبرا وروض الفرج مغنتش عليه.. مدحت صالح يتحدث عن بدايته الفنية

السبت 20/مارس/2021 - 02:52 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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إسراء صبري
قام الفنان مدحت صالح بـ غناء أغنية "جرب نار الغيرة"، ولكن بطريقة جديدة، حيث قام بغنائها بدون حرف الراء.

وطلبت "أبلة فاهيتا" من "مدحت صالح" الغناء بصوت نسائي على الهواء مباشرة، وقام "صالح" بتحقيق هذا الأمر.

وأوضح "صالح" خلال برنامج "الدوبلكس" المذاع على قناة "أون اي"، : بدأت الغناء منذ الصغر، ولكن أول مرة أقف أمام مايكروفون إذاعي كنت بعمر السادسة عشر.

واسترسل: كونت فرقة موسيقية من شباب روض الفرج وشبرا، معقبا: "مفيش سطح في روض الفرج مغنيناش عليه".

وأضاف، "كنت باخد في اليوم 2 جنيه..متابعا:"أنا بتنمر على نفسي عادي وبشوف صور زمان وبضحك"
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