نانسي عجرم تدخل قائمة تريندات يوتيوب بعد ظهور والدتها معها بكليب «أمي»

دخلت الفنانة نانسي عجرم ضمن قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بفيديو كليب أغنيتها " أمي" والتى طرحتها للاحتفال بعيد الأم .





وتخطت الأغنية خلال ٢٤ ساعة فقط حاجز النصف مليون مشاهدة لتصبح في المركز التاسع في قائمة للتريندات على يوتيوب .





وظهرت والده نانسي في الكليب ، الذي حمل توقيع المخرج سمير سرياني والذي نجح مرة ثانية مع نانسي بفكرة بسيطة تمس كل إنسان وذلك بعدما ظهرت مجموعة من الأمهات وهن يسترجعن أجمل اللحظات والذكريات مع أولادهن.





الأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، الحان يحيي الحسن وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجارى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.





وفى سياق متصل تواصل نانسى عجرم التحضير لألبومها الجديد الذى يضم 10 أغنيات، حيث انتهت من تسجيل معظم أغانى الألبوم وتعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على الأخيرة التى قررت بشكل نهائى طرحها فى الألبوم وكذلك موعد اطلاقه فى الأسواق وعلى منصات الأغانى.





وسبق واسترجعت عجرم ذكريات ألبوم "يا سلام"، التى حلت ذكراه الـ18 عاما على طرحه منذ عدة أيام، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها "أخاصمك أه" و"سحر عيونه".