توقعات الأبراج اليوم السبت 20/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 20 مارس- اذار 2021 وفقا لما نشره نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تتلقى عروضًا ممتازة والفرصة لن تتكرر فحاول ان تستغلهذا اليوم لصالحك مهنيا

عاطفيًا:لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك

صحيًا: وفّر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة

برج الثور:

مهنيًا: يكون هذا اليوم مثمرا عل صعيدك المادي وربما تكون هناك ترقيات او ارباح لصالحك

عاطفيًا: تفرض الغيرة نفسها وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك، يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقعان في المحظور

صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة



برج الجوزاء:

مهنيًا: تكون محل تقدير واحترام من الجميع سواء زملاء او المسؤولين ويقف الحج اليوم الي جانبك

عاطفيًا: كن اكثر وضوحًا مع الشريك، وعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

صحيًا: يطرأ بعض التحسيّن على صحتك وينعكس على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية

برج السرطان:

مهنيًا: يطرأ ربما ما يجعلك مرتابًا فكن مستعدًا للدفاع عن نفسك واحذر بعض الأعداء وابتعد عن التحديات والاستفزازات

عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أطول

صحيًا: اتبع نظامًا غذائيًا منظّمًا وابتعد عن الإرهاق وحاول الاستراحة كثيرًا خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء



برج الاسد:

مهنيًا: يدعوك الفلك إلى التروي قليلًا وعدم استباق الأمور وخصوصًا على الصعيد المالي

عاطفيًا: تتحسّن العلاقة بالشريك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيرًا، وتزول الغيوم السود تدريجًا

صحيًا: إعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

برج العذراء:

مهنيًا: يدل هذا اليوم على تغيير، وتسلط عليك الأضواء وتكون النجم في مجالك

عاطفيًا: الحرص المبرّر من الشريك يسهم في زيادة التقارب، وقد تكون لذلك انعكاسات إيجابية غير متوقعة

صحيًا: حاول قدر الإمكان الاهتمام بذاتك والترويح عن نفسك



:برج الميزان

مهنيًا: يشكل هذا اليوم نقطة انطلاق جديدة لك وينجح أحد المشاريع ويُسلَّط الضوء على نجاحك الباهر

عاطفيًا: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جدًا، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضًا

صحيًا: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يوميًا، واختر الصحي منها



برج العقرب:

مهنيًا: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّر

عاطفيًا: الوحدة غير مستحبة، سارع إلى إرضاء الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة

صحيًا: العصبية تهدّد صحتك والهدوء هو المطلوب لاستعادة راحتك

برج القوس:

مهنيًا: يتحدث اليوم عن تبدلات جذرية في مهنتك تكون في مصلحتك، لكن تريث بعض الشيء ولا تتسرع

عاطفيًا: التنازلات المتبادلة بينك وبين الشريك تؤسس لثقة أكبر في المحيط العائلي، وتمنح الأفضلية للمستقبل

صحيًا: حان الوقت لتعتمد نظامًا غذائيًا محددًا، فهذا هو الحل الأفضل لراحتك النفسية

برج الجدي

مهنيًا: ربما تصادف اليوم بعض الصعاب او التغييرات في حياتك المهنية

عاطفيًا: سعادة لافتة في طريقها إليك، سببها التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك

صحيًا: الخضراوات والفواكه ضرورية في لائحة الطعام، والاكثار من بعضها قد لا يكون صحيًا

برج الدلو:

مهنيًا: قد يعني لك هذا اليوم الكثير ولكنه لا يثنيك عن القيام بمشاريع استثنائية

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أسباب الخلاف بينكما

صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك

برج الحوت:

مهنيًا: يتحدث الفلك عن تغييرات جذرية لصالحك علي صعيدك المهني

عاطفيًا: لا تلتزم ما لا تستطيع تقديمه للشريك، فالمحاسبة قد تأتي في أي لحظة ومن دون سابق إنذار

صحيًا: التخفيف من كثرة العمل بات يحتاج الى أن يكون ضمن اهتماماتك الأولية، قبل فوات الاوان