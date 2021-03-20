إغلاق قريب.. موجة جديدة من كورونا تضرب ألمانيا

حذر المسؤولون من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير في ألمانيا، وذلك بينما تستعد أوروبا للموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه من المحتمل أن تحتاج البلاد الآن إلى تطبيق قوانين طارئة وإعادة فرض إجراءات الإغلاق، بالتزامن مع استعداد فرنسا وبولندا ودول أخرى لإعادة فرض القيود.





وقال وزير الصحة الألماني "ينس سبان" إن أوروبا تفتقر إلى اللقاحات اللازمة لتقليل الحالات، وتابع للصحفيين: "علينا أن نكون صادقين بشأن الوضع - في أوروبا ليس لدينا ما يكفي من اللقاحات لوقف موجة ثالثة من خلال التطعيمات فقط".





تعاني الدول الأوروبية من عدم طرح اللقاح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بسبب تأخر التسليم، بسبب مخاوف من الآثار الجانبية المحتملة، ولكن دافعت ميركل يوم الجمعة عن قرار ألمانيا بتعليق طرح اللقاح مؤقتًا وقالت إنها لا تعتقد أن الأمر قد يضر بتداول اللقاح بعد ذلك.





يرجع سبب زيادة الحالات المصابة بـ كوفيد-19 في ألمانيا بسبب تفشي المرض بين الشباب، رغم ارتداء الجمهور أقنعة واقية ويجلسون متباعدون لكن الأرقام ما زالت ترتفع بشكل متزايد.





وكانت قد خففت ألمانيا القيود مؤخرا، حيث أقيم أول عرض في مسرح (Berliner Ensemble)، يوم الجمعة، وقالت ميركل إنها كانت تأمل ألا تكون هناك حاجة لإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق بعد فترة وجيزة من تخفيف القيود ، لكن هذه التطورات تعني أن الإغلاق لا مفر منه.





ويزداد القلق في ألمانيا خاصة مع اقتراب عطلة عيد الفصح، وحث الناس على عدم السفر وقصر التجمعات على أفراد الأسرة فقط، وحذر نائب رئيس معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، لارس شاد، من احتمالية ازدياد حالات الإصابة والوفاة خلال الفترة المقبلة.