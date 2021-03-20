مدحت صالح يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات ويرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء

وخلال فقرة "سؤال وعقاب"، بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا، وجهت له سؤالا، الكشف عن أجره في حفلة الأوبرا، ليمتنع عن الإجابة وينفذ العقاب، وهو ارتداء باروكة أبلة فاهيتا على الهواء.

ودارت وصلة من الحسد والنق من أبلة فاهيتا على أسرة الفنان مدحت صالح، ووجهت "أبلة فاهيتا"، سؤالا لـ"صالح"، قائله: "أنت مطول المرة دي في الجوازه، وعمرت معاك"، ليرد "صالح"، قائلا: "الله ينتقم منك يا شيخه".

وكشف "صالح"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات حاجه جميلة والناس خارج مصر حبوها، وأنا نفسي كل المصريين يغنوا مهرجانات".