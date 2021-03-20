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مدحت صالح يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات ويرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء

السبت 20/مارس/2021 - 06:02 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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إسراء صبري
حل الفنان مدحت صالح، ضيفا في برنامج "الدوبلكس" مع الإعلامية الدمية "أبلة فاهيتا"، وتحدث "صالح" خلال الحوار عن ذكرياته ومشواره الفني، كما أدى مدحت صالح الكثير من الخدع على الهواء..


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كشف الفنان مدحت صالح، عن تعامله خلال فترة كورونا، قائلا:" أنا كنت بخرج من البيت لـ الأستوديو وارجع تاني..معقبا: لحد دلوقتي متصابتش بس مش عارف أيه اللي هيحصل بعد الحلقة".

وأضاف "صالح"، خلال برنامج "الدوبلكس"، المذاع على قناة "اون اي" :"عملت على ما يقارب من 16 أغنية وقمت باختيار 14 أغنية حتى الآن، معقبا: قمت بالاحتفاظ ببعض الأغاني لوقت آخر.

وخلال فقرة "سؤال وعقاب"، بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا، وجهت له سؤالا، الكشف عن أجره في حفلة الأوبرا، ليمتنع عن الإجابة وينفذ العقاب، وهو ارتداء باروكة أبلة فاهيتا على الهواء.

وكشف "صالح"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات حاجه جميلة والناس خارج مصر حبوها، وأنا نفسي كل المصريين يغنوا مهرجانات".

ودارت وصلة من الحسد والنق من أبلة فاهيتا على أسرة الفنان مدحت صالح، ووجهت "أبلة فاهيتا"، سؤالا لـ"صالح"، قائله: "أنت مطول المرة دي في الجوازه، وعمرت معاك"، ليرد "صالح"، قائلا: "الله ينتقم منك يا شيخه".

وطلبت "أبلة فاهيتا"، من الفنان مدحت صالح، غناء أغنية "بوس الواوا ليك الواوا"، على ألحان أغنية "المليونيرات".
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