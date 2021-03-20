مدحت صالح يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات ويرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا في برنامج "الدوبلكس" مع الإعلامية الدمية "أبلة فاهيتا"، وتحدث "صالح" خلال الحوار عن ذكرياته ومشواره الفني، كما أدى مدحت صالح الكثير من الخدع على الهواء..
مفيش سطح بيت في شبرا وروض الفرج مغنتش عليه..مدحت صالح يتحدث عن بدايته الفنية
لحد دلوقتي متصابتش.. مدحت صالح يتحدث عن فترة كورونا
مدحت صالح يرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء لهذا السبب.. فيديو
إسأل على الشبراوية.. مدحت صالح يغني لـ أهل شبرا على الهواء.. فيديو
وصلة حسد ونق من أبلة فاهيتا على أسرة مدحت صالح.. والأخير: الله ينتقم منك يا شيخة
أنا بردان .. مدحت صالح يفاجئ الجمهور بهذه الأغنية على الهواء
مدحت صالح: مشكلة أغاني المهرجانات في كلماتها.. فيديو
وطلبت "أبلة فاهيتا"، من الفنان مدحت صالح، غناء أغنية "بوس الواوا ليك الواوا"، على ألحان أغنية "المليونيرات".
مفيش سطح بيت في شبرا وروض الفرج مغنتش عليه..مدحت صالح يتحدث عن بدايته الفنية
لحد دلوقتي متصابتش.. مدحت صالح يتحدث عن فترة كورونا
مدحت صالح يرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء لهذا السبب.. فيديو
إسأل على الشبراوية.. مدحت صالح يغني لـ أهل شبرا على الهواء.. فيديو
وصلة حسد ونق من أبلة فاهيتا على أسرة مدحت صالح.. والأخير: الله ينتقم منك يا شيخة
أنا بردان .. مدحت صالح يفاجئ الجمهور بهذه الأغنية على الهواء
مدحت صالح: مشكلة أغاني المهرجانات في كلماتها.. فيديو
كشف الفنان مدحت صالح، عن تعامله خلال فترة كورونا، قائلا:" أنا كنت بخرج من البيت لـ الأستوديو وارجع تاني..معقبا: لحد دلوقتي متصابتش بس مش عارف أيه اللي هيحصل بعد الحلقة".
وأضاف "صالح"، خلال برنامج "الدوبلكس"، المذاع على قناة "اون اي" :"عملت على ما يقارب من 16 أغنية وقمت باختيار 14 أغنية حتى الآن، معقبا: قمت بالاحتفاظ ببعض الأغاني لوقت آخر.
وخلال فقرة "سؤال وعقاب"، بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا، وجهت له سؤالا، الكشف عن أجره في حفلة الأوبرا، ليمتنع عن الإجابة وينفذ العقاب، وهو ارتداء باروكة أبلة فاهيتا على الهواء.
وكشف "صالح"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات حاجه جميلة والناس خارج مصر حبوها، وأنا نفسي كل المصريين يغنوا مهرجانات".
ودارت وصلة من الحسد والنق من أبلة فاهيتا على أسرة الفنان مدحت صالح، ووجهت "أبلة فاهيتا"، سؤالا لـ"صالح"، قائله: "أنت مطول المرة دي في الجوازه، وعمرت معاك"، ليرد "صالح"، قائلا: "الله ينتقم منك يا شيخه".
وطلبت "أبلة فاهيتا"، من الفنان مدحت صالح، غناء أغنية "بوس الواوا ليك الواوا"، على ألحان أغنية "المليونيرات".